Володин назвал заявление Байдена о Путине истерикой от бессилия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия», — сказал Володин. Политик также подчеркнул, что нападки на главу государства — это нападки на страну.

Ранее Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

По словам американского лидера, у него был длинный разговор с российским коллегой. «Я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло — будь готов"», — рассказал Байден.

Накануне, 16 марта, разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. США также анонсировали санкции против стран.