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Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Раскрыты сроки введения санкций США против России и Ирана в связи с утверждениями американской разведки о «вмешательстве» этих стран в выборы американского президента в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», — сообщил журналист в эфире канала, сославшись на источники из числа официальных лиц США.

Разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против России.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

Предыстория: США анонсировали санкции против России из-за «вмешательства в выборы»
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