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США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года

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Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден
Фото: Morry Gash / Reuters

Разведка США обвинила Россию в поддержке переизбрания Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Как сообщает Reuters, соответствующий доклад американской разведки будет опубликован во вторник, 16 марта.

В то же время в докладе отмечается, что разведка не зафиксировала попыток РФ «получить доступ к американской избирательной инфраструктуре» в ходе выборов 2020 года.

«В отличие от 2016 года мы не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов», — уточняется в тексте. Помимо этого, в документе приведена информация относительно деятельности КНР и Ирана в ходе прошлогодней избирательной кампании в США.

«Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов», — утверждает разведка.

При этом Иран «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. «Мы считаем, что Иран проводил разностороннюю скрытую кампанию по оказанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать перспективы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание (...), подорвать уверенность общественности в избирательном процессе и институтах США, посеять разногласия и обострить социальную напряженность в США», — говорится в тексте.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.

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