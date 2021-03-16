США анонсировали санкции против России из-за «вмешательства в выборы»

В докладе разведки США, в котором говорится вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, анонсировано принятие соответствующих санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США», — говорится в докладе.

Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.