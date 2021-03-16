Разведка США предрекла продолжение «вмешательства» России в американские выборы. Об этом говорится в докладе Управления национальной разведки США.

По информации разведки, Россия продолжит вмешиваться в выборы, так как «заинтересована в ослаблении Вашингтона».

«Мы полагаем, что Москва продолжит пытаться влиять на выборный процесс, добиваясь своей долгосрочной цели — ослабления Вашингтона, поскольку Кремль на протяжении долгого времени считал, что ослабленные Соединенные Штаты будут проводить менее активную внешнюю политику и политику в сфере безопасности, а также станут более открытыми к геополитическим сделкам с Россией», — утверждается в документе.

Также в докладе говорится, что Россия якобы будет предпринимать попытки по вмешательству в выборный процесс в США, поскольку считает, что Вашингтон аналогичным образом «вмешивается в дела России и других стран».

Помимо прочего, разведка утверждает, что Россия поддерживала переизбрание Дональда Трампа и «очерняла» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.