США обвинили украинского депутата в дискредитации Байдена

Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в действиях по дискредитации демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий доклад американской разведки.

Отмечается, Деркач действовал с подачи российских властей. «Наша оценка такова, что в компетенции [президента России Владимира] Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы», — говорится в докладе. Также разведка США указывает на то, что Деркач якобы связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.