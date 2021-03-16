Мир
 
Последние новости
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года
Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»
«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем
Захарова заявила о живущих в своем «фантазийном мирке» украинских властях
Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе
Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на исход президентских выборов
Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста
Литва приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Украина потребовала от России объяснить «нарушение воздушного пространства»
Новости партнеров
Прослушать новость

США обвинили украинского депутата в дискредитации Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tom Brenner / Reuters

Разведка США обвинила украинского депутата Андрея Деркача в действиях по дискредитации демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий доклад американской разведки.

Отмечается, Деркач действовал с подачи российских властей. «Наша оценка такова, что в компетенции [президента России Владимира] Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы», — говорится в докладе. Также разведка США указывает на то, что Деркач якобы связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года