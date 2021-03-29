Песков рассказал о постоянных шутках Путина над ним

Президент России Владимир Путин 1 апреля постоянно шутит над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Об этом рассказал сам представитель Кремля, передает РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, принято ли в администрации президента шутить друг над другом. Пресс-секретарь Путина также уточнил, что шутят «по-человечески», но не стал приводить примеры.

В октябре 2020 года телеведущий Владимир Соловьев представил в своем Telegram-канале подборку лучших, на его взгляд, шуток Путина за 20 лет. По мнению журналиста, первый удачный анекдот президент рассказал в 2000 году в Москве о голом еврее.

Другие шутки главы государства звучали во время пресс-конференций либо на совещаниях. Так, например, в декабре 2020-го во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли Путин пошутил об исчезновении одного из его участников — председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона. Одновременно с Михельсоном у одного из операторов пропал штатив. «У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — сказал глава государства.