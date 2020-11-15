Путин пошутил о своем месте на совещании с военными

Президент России Владимир Путин пошутил по поводу места, которое ему подготовили на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. Соответствующие кадры показали в эфире телеканала «Россия 1», передают Вести.ru.

Глава государства отметил, что его кресло находилось в отдалении от всех остальных. «Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — шутливо поинтересовался российский лидер у собравшихся военных.

В ответ министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

Как отмечают Вести.ru, подобная рассадка обусловлена особыми санитарными мерами, действующими в резиденции президента из-за пандемии коронавируса.

В конце октября Путин во время совещания Совета по культуре и искусству пошутил по поводу версии о происхождении коронавируса. «Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сыронизировал глава государства.