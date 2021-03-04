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Путин пошутил про дворец

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» пошутил про дворец. Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Во время время видеоконференции глава государства отметил, что здание, на фоне которого стоит одна из добровольцев, «выглядит как еще один дворец, так что приятно». Путин в шутку попросил не переписывать строение на него.

В конце января президент, общаясь со студентами российских вузов, обвинил авторов расследования о строении в Геленджике в промывке мозгов россиянам. По его словам, сам фильм он не смотрел, но ничего из указанного там не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Бенефициаром проекта в Геленджике объявил себя российский миллиардер Аркадий Ротенберг. По его словам, он планирует открыть там апарт-отель к 2023 году.

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