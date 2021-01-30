Российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — сказал он.

По его словам, там будет построен апарт-отель, именно поэтому там большое количество комнат. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес. Он добавил, что имеет несколько объектов в Крыму и на Дальнем Востоке. Место для будущего отеля было приобретено несколько лет назад, добавил миллиардер. «Это место располагает, чтобы там сделать именно отель», — сказал он.

Ротенберг также пояснил, почему решил рассказать об объекте только сейчас. «Чисто человеческий фактор. Скандал вокруг этого», — добавил предприниматель.

29 января появилось видео с первой экскурсией по дворцу в Геленджике. Один из строителей особняка согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. Тогда репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев. Внутри здания журналисты увидели только бетон.