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Песков ответил на вопрос о видео изнутри дворца в Геленджике

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел ролик журналистов издания Mash с экскурсией по дворцу в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что сам не посещал здание. «Нет, не бывал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы.

Отмечается, что проект планируют завершить через 5-6 лет. Предназначение здания, а также имена владельцев в настоящий момент неизвестны.

Ранее Песков заявлял, что дворец принадлежит одному или нескольким бизнесменам, при этом не стал разглашать их имена. Кроме того, пресс-секретарь заявил, что у него нет данных о посещении этого объекта Владимиром Путиным.

Предыстория: Опубликовано видео изнутри дворца в Геленджике
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