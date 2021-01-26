Кремль высказался о владельцах дворца в Геленджике

Дворец в Геленджике, о котором идет речь в расследовании Алексея Навального, принадлежит одному или нескольким бизнесменам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев особняка.

«Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь заявил, что не располагает данными, чтобы Путин посещал этот объект. «Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец», — добавил он.