Ротенберг раскрыл реальное предназначение дворца в Геленджике

Российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, объявивший себя бенефициаром дворца в Геленджике, раскрыл реальное его предназначение. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

По его словам, на территории комплекса ведется строительство апарт-отеля — именно поэтому, подчеркнул Ротенберг, в здании имеется достаточно большое количество комнат.

«Это шикарное место, я считаю, чтобы сделать там именно отель», — пояснил он. Миллиардер отметил, что ему нравится отельный бизнес и он занимается им уже на протяжении нескольких лет: предпринимателю, в частности, принадлежит ряд объектов в Крыму и на Дальнем Востоке.

Ранее Ротенберг заявил, что является бенефициаром дворца в Геленджике. Он также уточнил, что место для строительства объекта было приобретено несколько лет назад.

29 января Mash опубликовал видео изнутри здания из расследования Алексея Навального. Один из строителей согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы.