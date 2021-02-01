Ротенберг рассказал о трудностях при строительстве «дворца» в Геленджике

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал о трудностях, которые возникли при строительстве «дворца» в Геленджике. По его словам, сложностей много, при этом большая их часть «осталась по наследству». Об этом миллиардер заявил в сюжете программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24».

«Там шикарное место. Конечно, есть много сложностей, которые остались и по наследству: там изначально много чего было сделано неправильно, приходится сейчас переделывать», — поделился Ротенберг.

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Он добавил, что, несмотря на это, рассчитывает на достижение поставленных целей при строительстве. «Туда будут приезжать люди и с удовольствием проводить там время», — заключил миллиардер.

Ранее Ротенберг назвал себя бенефициаром объекта — как заявил миллиардер, он планирует открыть там апарт-отель к 2023 году. Кроме того, предприниматель занимается санаторием «Ай-Петри» (Крым), а также объектами в Сочи, на Алтае и Дальнем Востоке. «Красивая история, мне нравится», — подчеркнул Ротенберг.

Журналисты Mash посетили объект и сказали, что внутри «один сплошной бетон» и «все находится на нулевом этапе строительства». На вопрос, посещал ли дворец президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестны случаи, чтобы глава государства посещал какие-то частные стройки.

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