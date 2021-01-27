Найден самый дорогой дворец России

Самый дорогой дворец России можно найти в подмосковной Барвихе — за него просят 1,65 миллиарда рублей. Здание из розового мрамора на участке в 89 соток вмещает девять спален, тренажерный зал, спа-зону с бассейном и сауной, а также зимний сад. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, который составил рейтинг на основе опубликованных объявлений.

Особняк находится на берегу Москвы-реки и имеет собственную набережную. На территории есть отдельный дом для персонала, гараж на пять машино-мест, беседка и фонтан. Дом полностью готов к чистовой отделке, цоколь отделан практически полностью.

Дворец в Барвихе Фото: cian.ru 1 /3

Второе место занял дворец под ключ в подмосковном коттеджном поселке Шервуд — такой объект оценили в 1,38 миллиарда рублей. В доме площадью 25 тысяч квадратных метров есть каминный зал, приемная, столовая, кухня, комната отдыха, спальни, детская, игровая, тренажерный зал, бассейн и SPA-зона. На участке в 200 соток находится озеро, также в стоимость лота входит гектар леса.

Замыкает тройку лидеров особняк в стиле австрийского шато в коттеджном поселке Зеленая лощина — тоже в районе Рублево-Успенского шоссе. Дворец обойдется в 1,06 миллиарда рублей. Особенностью проекта является кухня с лифтом, расположенная на цокольном этаже, там же находится винный погреб. Этажом выше расположена сейфовая комната.

Самый дешевый лот в рейтинге, занявший 10 место, находится в Ленинградской области. Умный дом с башенками в Сертолово обойдется будущему собственнику в 148 миллионов рублей.

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