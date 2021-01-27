ФСО ответила на данные об охране дворца в Геленджике

Федеральная служба охраны (ФСО) ответила на данные об охране территории дворца в районе мыса Идокопас в Геленджике, владение которым приписывают президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК.

Представители ФСО отметили, что в районе Геленджика нет охраняемых ведомством объектов и не действуют никакие ограничения.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) объяснили наличие бесполетной зоны над дворцом. Как рассказали в спецслужбе, ряд стран, в том числе входящих в блок НАТО, стали проявлять интерес к территории, где находится «пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю». Запрет на полет был установлен приказом Минтранса от 24 июля 2020 года, а уже в октябре 2020 года в эксплуатацию ввели административный комплекс заставы.

Президент России Владимир Путин, комментируя появившуюся информацию, обвинил авторов расследования о дворце в Геленджике в промывке мозгов россиянам. «Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги, нашим гражданам», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал публикации о дворце «псевдоразоблачениями и информационными атаками», а также «качественной клюквой». По его словам, дворец принадлежит одному или нескольким бизнесменам, но в Кремле «считают некорректным» разглашать их имена.