В российском городе нашли дворец за сотни миллионов рублей

В пригороде российского Иркутска нашли загородный дом, интерьеры которого напоминают роскошный дворец. В настоящее время цена дома скрыта, но, как пишет The Sun, она равняется примерно 210 миллионам рублей. Объявление о его продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Слобода».

Коттедж за сотни миллионов рублей предложено использовать не только в качестве жилого дома, но и представительства крупной компании, офиса или резиденции. Его возвели в 2010 году по современной надежной технологии из кирпича. «Строили для себя, "на века"», — говорится в объявлении.

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Двухэтажный особняк отделан мрамором и гранитом, при работах использованы премиальные материалы. Он вмещает пять спален с гардеробными и собственными ванными комнатами, гостиную (высота потолков превышает 11 метров) с двусторонним камином, а также кабинет с санузлом и комнатой для ожидания.

На участке площадью 60 соток есть три беседки из кедра, баня, два гаража на четыре автомобиля и гостевая площадка для машин. Территория отличается ландшафтным дизайном: за газонами, прудом и водопадом ухаживали профессионалы.

Первыми на недвижимость обратили внимание западные СМИ. По информации The Sun, коттедж принадлежит Канагату Рамазанову — бизнесмену и местному магнату, как его называют. Предприниматель намерен переехать в Сочи и поэтому продает объект.

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