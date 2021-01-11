Российский миллиардер купил дворец в Англии рядом с королевской резиденцией

Неизвестный российский миллиардер купил английское поместье Windsor Park Hall в графстве Суррей за 21,5 миллиона фунтов стерлингов (2,2 миллиарда рублей). Риелторы назвали сделку одной из крупнейших в сфере жилой недвижимости региона за последние пять лет. Об этом пишет Daily Mail.

Имение площадью 283 сотки находится в деревне Энглфилд-Грин рядом с королевской резиденцией — всего в 15 минутах езды от Виндзорского замка. На территории расположены домик для персонала, вертолетная площадка и теннисный корт.

Сам дворец площадью 2,7 тысячи квадратных метров представляет собой двухэтажное здание в неоклассическом стиле, при этом высота потолка прихожей превышает стандартную в два раза. Дом вмещает три зала для приемов, кабинет, семейную кухню, столовую с кладовой, туалетную комнату для гостей и игровую комнату.

На втором этаже расположена главная спальня размером с квартиру с двумя гардеробными и двумя ванными комнатами, выполненными в мраморе. Помимо этого в особняке имеются еще восемь спален, клубная комната с баром, домашний кинотеатр, винный зал, боулинг и развлекательный комплекс с тренажерным залом, сауной и парилкой.

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