Жена российского чиновника отсудила у его любовницы подаренный особняк

Жена бывшего чиновника отсудила у его любовницы подаренный им особняк в Одинцовском районе Московской области стоимостью 55 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина руководил департаментом в Минсвязи. Помимо жены, у него была любовница. Обе женщины родили ему детей.

В 2015 году чиновник подарил любовнице особняк, а деньги на его покупку он втайне снял со счета жены. Через три года жена случайно узнала правду. Она подала иск на 64 миллиона рублей к любовнице, но та отказалась возвращать деньги. Суд обязал ответчицу отдать жене дом и участок.

Обиженная жена теперь намерена подать заявление о возбуждении уголовного дела против любовницы.

13 ноября сообщалось, что российский миллиардер Аркадий Ротенберг решил отсудить особняк у бывшей жены Натальи и подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона. Тот постановил, что английское поместье Рибсден должно перейти к экс-супруге олигарха. Недвижимость была куплена за год до развода, в 2012 году, за 27,5 миллиона фунтов стерлингов (сейчас 2,8 миллиарда рублей).