Россиянка не захотела отдавать элитную машину суду и сидела в ней девять часов

Жительница Перми сидела в элитном автомобиле Porsche Cayenne на протяжении девяти часов, чтобы не отдавать его судебным приставам. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».

По данным краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), некоторое время назад супруг россиянки взял кредит в банке на покупку машины немецкого производителя и внес за нее залог. Впоследствии вернуть заемные средства мужчине не удалось, и он решил скрываться от кредитора. В итоге последний обратился в суд.

Автомобиль был объявлен в розыск, его нашли на одной из стоянок недалеко от дома должника. Также выяснилось, что на нем передвигается жена нарушителя, которая в момент обнаружения находилась в Porsche. Женщина категорически отказывалась выходить из машины, поскольку, по ее словам, является законной супругой ее собственника.

Пермячка не покидала салон автомобиля девять часов. «Слышать о том, что транспортное средство подлежит аресту и изъятию в счет погашения задолженности, дама решительно не хотела», — пояснили в УФСПП.

В конечном счете автомобиль изъяли, а в отношении гражданки составили протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.

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