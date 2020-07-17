Россиянка захотела машину из Нью-Йорка и перевела миллионы на счет мошенника

Жительница Набережных Челнов перевела крупную сумму за электромобиль, в результате чего стала жертвой мошенников. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщается на сайте министерства.

34-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением, что в феврале 2020 года на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже электроавтомобиля из Нью-Йорка. Она связалась с продавцом и перевела ему на счет более 100 тысяч долларов (около 7,1 миллиона рублей). Спустя три недели ее оповестили о том, что машину загрузили на паром, и через месяц она будет доставлена, однако после этого продавец исчез.

Женщина обратилась к представителю компании-перевозчика, который сообщил ей, что электромобиль не принимали на паром и не привозили.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники УМВД России по городу Набережные Челны установили подозреваемого и совместно с коллегами из МУРа задержали его в Московской области. Им оказался 34-летний житель Москвы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключила Волк.

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Известно, что на данный момент полиция находится в поисках соучастников подозреваемого и дополнительных деталей их противоправной деятельности.

В марте житель Москвы взял напрокат BMW X7 и исчез. Указанную машину забрал мужчина, имя которого не называется. Заявление о хищении автомобиля обратился генеральный директор компании. Потерпевший отметил, что арендатор перестал выходить на связь, и оценивает причиненный ему ущерб в 9,2 миллиона рублей.