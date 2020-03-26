В Москве мужчина взял напрокат BMW X7 и исчез

В Москве стало известно о пропаже автомобиля немецкой марки BMW. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

Указанную машину взял напрокат мужчина, имя которого не называется, после чего он исчез.

Правоохранительные органы начали расследование по заявлению бизнесмена о хищении автомобиля BMW. «С заявлением обратился гражданин, являющийся генеральным директором, о том, что с мужчиной был заключен договор аренды машины BMW X7, по которому арендатор обязуется оплачивать арендную плату за данный автомобиль, который принадлежит компании заявителя на основании договора финансового лизинга», — пояснил источник.

Потерпевший отметил, что арендатор перестал выходить на связь, и оценивает причиненный ему ущерб в 9,2 миллиона рублей. В настоящий момент ведется проверка произошедшего.

В августе 2019 года неизвестный заложил в ломбард арендованный в Москве автомобиль марки Mercedes. По истечении срока он не вернул машину на стоянку и перестал выходить на связь. Однако местонахождение автомобиля удалось установить по GPS-трекерам: выяснилось, что арендатор сдал Mercedes в ломбард.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!