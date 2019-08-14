В России мужчина заложил в ломбард арендованный Mercedes

Мужчина заложил в ломбард арендованный в Москве автомобиль марки Mercedes. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

По информации ведомства, клиент компании по прокату автомобилей заключил договор с 7 по 11 августа. По истечении срока он не вернул машину на стоянку и перестал выходить на связь. Однако его место нахождения удалось установить по GPS-трекерам: выяснилось, что мужчина сдал Mercedes в ломбард.

Ущерб оценили в три миллиона рублей. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в августе вор украл кастомизированный iPhone 6S стоимостью 380 тысяч рублей из припаркованного автомобиля Mercedes в центре Москвы. Помимо смартфона злоумышленник похитил кожаную куртку за 100 тысяч рублей и два пакета с бутылками алкоголя. Хозяином вещей оказался 35-летний житель столицы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!