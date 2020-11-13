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Российский олигарх решил отсудить у бывшей жены особняк в Англии

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Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг решил отсудить особняк у бывшей жены Натальи и подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона. Тот постановил, что английское поместье Рибсден должно перейти к экс-супруге олигарха. Недвижимость была куплена за год до развода, в 2012 году, за 27,5 миллиона фунтов стерлингов (сейчас 2,8 миллиарда рублей). Об этом пишет The Times.

Юристы Ротенберга настаивают, что роскошное поместье с теннисными кортами и бассейном ему не принадлежало и, соответственно, не должно участвовать в разделе имущества. Сделка была оформлена через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Ravendark. В качестве ее владельца значится Дмитрий Калантырский — бывший президент-председатель правления «СМП Банка», принадлежащего Ротенбергам.

Газета пишет, что для приобретения недвижимости Ravendark взяла заем в размере 34,5 миллиона фунтов стерлингов (сейчас 3,5 миллиарда рублей) у кипрской фирмы Olpon Investments, которую, как говорится в документах, контролирует Ротенберг. Деньги пошли на гербовый сбор, а также на страховку коллекции ювелирных украшений Натальи и покупку для нее автомобиля Bentley.

Судья Высокого суда Лондона, постановивший передать особняк экс-супруге олигарха, посчитал, что соглашение о займе было «отвлекающим маневром», и настоящим бенефициаром объекта был Аркадий Ротенберг. Схему собственности этой недвижимости назвали «сложной структурой из офшоров», нацеленной на получение прибыли в дальнейшем.

Также суд уведомлен, что Ротенберг не выплачивал Наталье 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около трех миллионов рублей), положенные по итогам соглашения. Газета уточняет, что бывшая жена Аркадия Ротенберга с 2018 года не живет в Великобритании, поскольку ей не продлили визу. Рассмотрение дела пока отложено и будет возобновлено в 2021 году.

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