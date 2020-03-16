Миллиардер Ротенберг стал Героем труда за Крымский мост

Президент России Владимир Путин присвоил миллиардеру Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за «особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Аналогичное звание присвоено монтажнику «Мостотреста» Николаю Зайкову.

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Кроме того, за вклад в строительство моста награждены топ-менеджеры, электросварщики, инженеры, монтажники и другие специалисты «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и их дочерних компаний, которые были задействованы в возведении Крымского моста, а также топ-менеджеры управлений Росавтодора и Крымской железной дороги. Их наградили орденами «За заслуги перед отечеством» различных степеней, Александра Невского, Почета, Дружбы и другими.

В декабре прошлого года Аркадий Ротенберг после торжественного открытия железнодорожной части Крымского моста поблагодарил бога, президента Путина и тех, кто выступал против строительства переправы. «Я думаю, что прежде всего, надо благодарить Господа Бога, что он дал прикоснуться просто к такому проекту. Это же народный проект, в общем-то. Благодарен нашему президенту за то, что он просто за это взялся», — говорил тогда бизнесмен. Строительство Крымского моста, которое велось структурами Ротенберга, обошлось государству почти в 230 миллиардов рублей.

По данным Forbes, состояние Ротенберга достигает 2,6 миллиарда долларов. Он входит в топ-50 богатейших людей России по версии журнала. Бизнесмен несколько раз возглавлял рейтинг Forbes «Короли госзаказа», посвященный предпринимателям, которые являются крупнейшими господрядчиками.

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