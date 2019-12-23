Раскрыты подробности ночного звонка Ротенберга Путину

Бизнесмен Аркадий Ротенберг раскрыл подробности ночного звонка президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Крымского моста.

Ротенберг заявил в разговоре с главой государства, комментируя строительство Крымского моста, что это могут сделать только русские люди. По его мнению, «эти люди» любят Россию и обладают не только профессиональными способностями, но и стержнем внутри. Бизнесмен добавил, что условия работы были сложными.

Ранее 23 декабря Владимир Путин вспомнил о ночном звонке Ротенберга во время общения со строителями Крымского моста. Представитель Аркадия Ротенберга объяснил, что это был звонок с целью сообщить об успешно завершенной операции по поднятию железнодорожной арки.

Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Глава государства отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе (гибрид автобуса и железнодорожного вагона), в поездке его сопровождали рабочие-мостовики.

Аркадий Ротенберг является основателем и бывшим владельцем компании «Стройгазмонтаж», которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста. В сентябре прошлого года он признался, что его с президентом связывают трогательные отношения, бизнесмен общается с Путиным на «ты» как с давним знакомым, но на «вы» как с президентом.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года, в мае 2018-го по нему было открыто автомобильное движение. Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря, из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!