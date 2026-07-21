Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:42, 21 июля 2026Из жизни

Огромный строительный кран рухнул на жилые дома

В Чили строительный кран рухнул на частные дома из-за урагана
Никита Савин
Никита Савин

В Чили огромный строительный кран рухнул на жилые дома в городе Кокимбо, провинция Эльки. Происшествие попало на видео, которое публикует Need To Know.

Инцидент произошел в четверг, 16 июля, на стройплощадке жилого комплекса. В ролике, снятом случайным свидетелем, видно, как во время урагана кран начал заваливаться в сторону улицы, его опора зацепилась за строящееся здание, а стрела обрушилась на частные жилые дома.

В результате происшествия пострадала 13-летняя жительница одного из разрушенных домов. Школьница получила легкую травму ноги. Ее обнаружили в шоковом состоянии.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Мэр Кокимбо заявил, что настолько сильного урагана не было в городе за всю историю. При этом градоначальник сказал, что инициировал расследование, которое должно установить, приняла ли строительная компания все необходимые меры предосторожности. Мэр отметил, что о надвигающемся стихийном бедствии жителей города предупредили за несколько дней.

Ранее сообщалось, что новый мост в бразильском штате Акри рухнул в реку вместе с четырьмя людьми. Одним из пострадавших оказался юрист, который снимал видео о плачевном состоянии конструкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Грузии мужчина жестоко избил российскую туристку и был задержан. В его поддержку собралось стихийное шествие
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Названа возможная причина визита главы ФБР в Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok