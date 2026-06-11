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11:08, 11 июня 2026Из жизни

Новый мост рухнул вместе с пожаловавшимся на его качество судьей

В Бразилии новый мост за 36 миллионов реалов рухнул в реку вместе с четырьмя людьми
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jam Press / Government of Acre

Новый мост в бразильском штате Акри рухнул в реку вместе с четырьмя людьми. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел вечером 5 июня в муниципалитете Сена-Мадурейра. Новый 230-метровый мост с двухполосным движением и пешеходными дорожками открыли на реке Иаку в начале 2024 года. Строительство заняло два года и обошлось городской казне в 36 миллионов реалов (почти 500 миллионов рублей). Недавно жители заметили, что по опорам моста пошли трещины.

Во время обрушения на мосту находились четыре человека. Один из них — бывший судья Эдналдо Мунис душ Сантуш. 54-летний мужчина вел прямой эфир с моста и пожаловался на качество его постройки. Через несколько минут конструкция обрушилась.

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Душ Сантуш получил тяжелые травмы, он находится в критическом состоянии. Вместе с судьей на мосту был его брат, которого доставили в больницу с переломом руки. Также серьезно пострадал 36-летний Антонио Мораис Лима Филью, который возвращался по мосту домой с работы. Еще один мужчина отделался легкими травмами.

Городские власти заявили, что знали о проблемах с мостом и закрыли его накануне обрушения. Пострадавшие, по словам чиновников, находились на мосту незаконно. Очевидцы рассказали, что слышали громкий хлопок перед тем, как конструкция рухнула в воду. Причины случившегося выясняет специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Колумбии только что построенный мост рухнул в реку вместе с мэром на церемонии открытия. Происшествие попало на видео.

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