13:33, 23 апреля 2026

Новый мост рухнул в реку вместе с мэром во время церемонии открытия

Никита Савин
В Колумбии только что построенный мост рухнул в реку вместе с мэром и окрестными жителями во время церемонии открытия. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 19 апреля в муниципалитете Багадо, департамент Чоко. Новый пешеходный мост длиной 85 метров построили, чтобы соединить центр города с поселком Сан-Марино. Когда после торжественной церемонии мэр города, Маринела Паломеке Серна, вместе с жителями пошла по мосту, тот начал сильно раскачиваться, потом канаты оборвались, и люди упали в воду. Происшествие было снято на видео одним из очевидцев.

«Я не инженер, не прораб, и не очень разбираюсь в материалах, но я точно требовала, чтобы они были качественными для этого строительства. Слава богу, все живы, но восемь человек пострадали», — сказала Серна после случившегося.

Троим пострадавшим понадобилась госпитализация. Их жизням ничего не угрожает. В данный момент власти пытаются установить, что именно случилось. По одной из версий, по мосту после открытия пошло слишком много людей. Компания, наводившая мост, также принимает участие в расследовании случившегося.

Ранее сообщалось, что в Перу бревенчатый мост через реку рухнул под похоронной процессией. Никто не пострадал.

