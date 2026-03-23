В Перу мост рухнул под похоронной процессией и попал на видео

В Перу бревенчатый мост через реку рухнул под похоронной процессией. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 17 марта недалеко от деревни Ланчема, департамент Кахамарка. На видео попал момент, когда семья несла гроб к месту захоронения. Им нужно было преодолеть реку по старому мосту. Когда процессия оказалась в центре сооружения, оно сломалось пополам и рухнуло.

Как пишет Need To Know, в результате случившегося никто не пострадал, а гроб удалось благополучно извлечь из реки. Церемония прошла без дальнейших происшествий.

Надежность рухнувшего моста давно вызывала опасения у местных жителей. Он окончательно сломался после прошедших недавно ливней.

Ранее сообщалось, что в Мексике под выпускниками университета рухнул подиум для съемки групповых фото. Происшествие попало на видео.