Бывшему продюсеру Олега Газманова предъявили новые обвинения

Бывшего продюсера Газманова Россу обвинили в передаче фото и песен без ведома певца

Бывшему продюсеру народного артиста России Олега Газманова Филиппу Россе предъявили новые обвинения. Информацию публикует Ura.ru со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что специалисту предъявили обвинение в передаче фото и песен певца без его ведома. Помимо этого, Россу подозревают в систематической передаче неустановленным лицам произведений и изображений Газманова, в том числе прав на использование его музыкальных произведений в фильмах.

Известно, что уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Экс-продюсеру продлили арест по делу о нарушении авторских прав до 5 августа. Помимо этого он обвиняется в хищении денег в особо крупном размере.

Ранее в июне сообщалось, что состояние бывшего продюсера Газманова ухудшилось в СИЗО. Адвокат Виталий Каспаров заявил, что в марте его подзащитный перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо.