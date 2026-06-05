Состояние бывшего продюсера Олега Газманова ухудшилось в СИЗО

Адвокат: Здоровье экс-продюсера Газманова Филиппа Россе резко ухудшилось в СИЗО

Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова — Филиппа Россе — резко ухудшилось в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виталия Каспарова.

По словам юриста, в марте его подзащитный перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо. Также у Россе выявили проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии. «[Ему] необходимо полноценное медицинское обследование, которое в сложившихся реалиях произвести невозможно», — добавил адвокат.

Филипп Росса обвиняется в мошенничестве на более чем восемь миллионов рублей и в нарушении авторских прав. Ранее Басманный суд Москвы продлил его содержание под стражей до 5 августа. Олег Газманов проходит по делу потерпевшим.

