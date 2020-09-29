Глава «Норникеля» Владимир Потанин уступил первую строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes. Об этом свидетельствует данные счетчика Forbes Real Time.

Российский рейтинг возглавил владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. На данный момент его состояние составляет 22,6 миллиарда долларов. Отмечается, что увеличению состояния Лисина способствовала конъюнктура рынка, в частности рост акций НЛМК.

При этом Потанин занял второе место с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Третье место досталось семье сенатора Сулеймана Керимова, активы которой оцениваются в 21 миллиард долларов.

Ранее Forbes заявило, что сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь является самым богатым представителем второго поколения богатейших семейных кланов России. Состояние Игоря Ротенберга, который является основным владельцем компании «Газпром бурение», оценивается в 950 миллионов долларов.