У арестованного замглавы Минэнерго нашли дом за 300 миллионов рублей на Рублевке

Обвиняемый в мошенничестве заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов владеет домом стоимостью около 300 миллионов рублей в Подмосковье, он расположен в престижном поселке на Рублевке, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Трехуровневый особняк общей площадью 717 квадратных метров нашли у озера в элитном коттеджном поселке Николино (23 километра от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе). Участок размером 30 соток окружен высоким забором. На территории владения арестованного чиновника есть фонтан.

Поселок круглосуточно охраняется, его жители могут пользоваться лодочной станцией, пляжем и клубом с бильярдной и сигарной комнатами. В прибрежной зоне также функционирует паб. Как отмечает Life Shot, оценочная стоимость особняка Тихонова — 300 миллионов рублей, это половина суммы, в хищении которой обвиняют замминистра.

Басманный суд Москвы 9 сентября арестовал Тихонова на два месяца, до 8 ноября. Такая же мера пресечения была избрана и для его предполагаемых подельников: советника Романа Рыжова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. По данным следствия, Тихонов, находясь на посту заместителя министра и директора Российского энергетического агентства, похитил порядка 603 миллионов рублей.

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