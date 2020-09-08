ФСБ и СКР провели обыски в Минэнерго

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски у заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора Российского энергетического агентства Игоря Кожуховского и других чиновников Минэнерго. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обыски в ведомстве прошли в рамках уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Издание утверждает, что следователи и сотрудники управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ пришли в рабочие кабинеты и квартиры чиновников, где должны были произвести выемку документов и электронных носителей с информацией. Обыски, по информации газеты, не были санкционированы судом — их оформили как неотложные следственные действия.

По версии СКР, хищения были совершены в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, которая предусматривала финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, порученной Российскому энергетическому агентству. На эту деятельность из бюджета Минэнерго выделили 968 миллионов рублей, часть из которых и была похищена.

Источник «Коммерсанта» в СКР подтвердил факт проведения следственных действий по делу о мошенничестве, но подробности раскрывать не стал.