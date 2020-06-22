ФСБ пришла с обысками в российское региональное ведомство

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела обыски в управлении лесами Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что следственные мероприятия проводятся в рамках возбужденного в отношении должностных лиц уголовного дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Другие подробности случившегося не приводятся.

В июне сотрудники ФСБ провели обыски в администрации закрытого города Сибирский, в котором расположена дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Причины следственных мероприятий в ведомстве сообщить отказались.

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