ФСБ и спецназ обыскали налоговую службу Ленобласти по делу о неуплате налогов

Сотрудники ФСБ провели обыски в управлении Федеральной налоговой службы Ленинградской области по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает 47News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные мероприятия проводились весь день 13 августа с участием оперативников экономического отдела полиции и бойцов спецназа под руководством следователя Следственного комитета России. Налоговиков обыскивали по делу об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурирует строительная компания. По предварительным данным, сотрудники после налоговой проверки лояльно отнеслись к юридическому лицу и доначислили неполную сумму недоимок, а ее малую часть.

11 августа обыски прошли в налоговой Гатчинского района, а 12 августа силовики проверили налоговую Всеволожского района. Большинству сотрудников инспекции настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать телефоны.

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