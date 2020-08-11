ФСБ задержала преступную группировку после нападения на полицейских

Сотрудники ФСБ задержали преступную группировку, снабжавшую мигрантов поддельными документами о легальном пребывании в Московском регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, установлены восемь человек, являющихся лидерами банды и ее активными участниками. Поддельными документами, изготовленными участниками группировки, пользовались выезжающие на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе террористических группировок, а также те, кто находится в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанные являются гражданами центральноазиатской республики. Спецслужбы провели обыски по 12 адресам, установлены три подпольные лаборатории по изготовлению фальшивых документов и бланков. Одна из них находилась в торговом центре «Вещевая ярмарка», расположенном на Новоясеневском проспекте в Москве. Там 1 августа произошел конфликт между полицейскими и мигрантами. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как толпа мигрантов окружает полицейскую машину и вытаскивает оттуда своего соотечественника, которого задержали силовики.

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