Глава ФСБ рассказал о террористах среди пытающихся попасть в Россию мигрантов

В Россию не пустили 820 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму, пытавшихся попасть в страну под видом мигрантов с начала 2019 года. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

Бортников указал на недопустимость использования международными террористами миграционного потока. В связи с чем НАК, председателем которого является Бортников, определены меры, направленные на усиление профилактики терроризма в миграционной среде. Также на заседании рассмотрены вопросы по противодействию проникновению террористов в Россию.

Ранее 11 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группировку, снабжавшую мигрантов поддельными документами о легальном пребывании в Московском регионе. Установлены восемь человек, являющихся лидерами банды и ее активными участниками. Поддельными документами, изготовленными участниками группировки, пользовались выезжающие на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе террористических группировок, а также те, кто находится в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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