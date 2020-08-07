В ФСБ рассказали о скрывавшемся среди зэков боевике Хаттаба

Осужденный за участие в бандитской группе полевого командира Хаттаба признан виновным в посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Владимирской области.

В ведомстве установили, что заключенный, отбывавший наказание в исправительной колонии Владимирской области, был боевиком в банде Хаттаба и 4 октября 1999 года участвовал в столкновении с военнослужащими в районе станции Червленная в Чечне.

По совокупности наказаний заключенному дали 18 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Верховный суд Чечни.

Утром 4 октября 1999 года бандиты совершили нападение на колонну военнослужащих войсковой части номер 34605 в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Погибли 15 солдат, 28 получили ранения. Кроме того, при нападении были уничтожены танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-2.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии. Был одним из руководителей вооруженных группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. 20 марта 2002 года уничтожен в результате спецоперации ФСБ.