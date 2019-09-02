Члена банды Басаева и Хаттаба посадили на четверть века за вооруженный мятеж

В Чеченской Республике суд вынес приговор Хасану Оздиеву — участнику банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемому в вооруженном мятеже и нападении на военнослужащих. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.

Оздиев приговорен к 25 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Оздиев вступил в устойчивую вооружённую группу летом 1999 года. Будучи в её составе, до июня 2004 года он принимал активное участие в вооружённом мятеже на территории Чеченской Республики, осуществленном в целях нарушения территориальной целостности России. В августе 2000 года совместно с другими участниками банды он убил двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чечни.

Как отмечает РИА Новости, данный приговор является ужесточением ранее вынесенного наказания. До этого мужчина получил 23 года лишения свободы за участие в банде, совершение терактов, покушение на жизнь военных и сотрудников правоохранительных органов, а также убийство граждан на территории Чечни.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии.

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