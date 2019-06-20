Двое членов банды Басаева пойдут под суд за нападение на псковских десантников

Суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении двоих участников нападения на псковских десантников, совершенного в Чечне в 2000 году. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 («Участие в банде»), статьи 279 («Вооруженный мятеж»), а также статьи 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

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По данным ведомства, 29 февраля 2000 года они в составе вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба напали на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Наступление было осуществлено с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова.

Ранее 14 участников данного боестолкновения были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

1 мая 2000 года, после падения Грозного, в ходе отступления в горно-лесистой местности возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики бандформирования совершили нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии.

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