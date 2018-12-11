Члена банды Басаева посадили за нападение на российских военных в Дагестане

Одному из членов банды Шамиля Басаева — Хаттабу Равилю Ильмухамбетову — вынесен приговор за нападение на солдат в Дагестане в 1999 году. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, в период с 7 по 24 августа 1999 года подсудимый, входя в состав вооруженной группы, нападал на российских военнослужащих на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного обстрела боевиков были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения.

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Ильмухамбетов признан виновным по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

18 июля сообщалось, что Аслана Яндиева, члена банды Шамиля Басаева, который находился в международном розыске, экстрадировали в Россию из Словакии.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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