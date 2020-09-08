Замглавы Минэнерго задержали после обысков ФСБ

Заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова задержали в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Тихонова задержали сразу после допроса в Следственном комитете.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели у чиновника обыски в рамках расследования уголовного дела. По версии СКР, крупные хищения были совершены при реализации мероприятий в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, на которые из бюджета Минэнерго выделили 968 миллионов рублей, часть из которых и была похищена.