Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов

В Москве задержана замминистра науки и высшего образования статс-секретарь Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Об этом в пятницу, 3 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, высокопоставленную российскую чиновницу задержали по делу об афере на 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ.

При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей

3 июля Тверской суд Москвы изберет подозреваемым меру пресечения. Марина Лукашевич была назначена на должность статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования 19 июля 2018 года.

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