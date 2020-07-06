Замминистра науки России отправили в СИЗО за аферу на 50 миллионов рублей

Замминистра науки и высшего образования, статс-секретарь Марина Лукашевич арестована по решению Тверского суда Москвы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС.

Лукашевич арестована на 1,5 месяца — она будет находиться под стражей до 16 августа. Чиновница является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ущерб по делу следствие оценивает в 50 миллионов 385 тысяч рублей.

О задержании Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова сообщалось 3 июля. По версии следствия, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ.

При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве, а сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей.

Марина Лукашевич была назначена на должность статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования 19 июля 2018 года.

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