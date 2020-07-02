Российский чиновник продал четыре истребителя по 153 рубля и девять лет прятался

В Нижнем Новгороде бывший чиновник Андрей Силяков продал четыре истребителя за 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от следствия. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Виктора Латина, прокурора Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе.

Как отметил собеседник издания, занимая должность начальника отдела нефтепродуктов управления Росрезерва, Силяков выставил на продажу якобы листы железа, металлические пруты и четыре детали с названием «монтажный узел», которые на деле оказались боевыми истребителями МиГ-31. Их стоимость нижегородский чиновник оценил в 153 рубля.

За такую сумму МиГ-31 приобрела компания одного из близких знакомых Силякова, а затем истребители уже по рыночной цене были перепроданы заводу «Сокол». Ущерб от действий чиновника составил более одного миллиарда рублей.

Следствие по делу продолжалось до 2011 года. Счета бывшего сотрудника Росрезерва в банке, земельные участки и два дома были арестованы, однако Силяков накануне оглашения приговора скрылся. Следователи полагают, что он уехал за границу. Экс-чиновника объявили в федеральный розыск, однако задержать его удалось лишь спустя девять лет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что бывший чиновник вернулся на родину и остановился в доме супруги в Балахнинском районе Нижегородской области. 26 мая его задержали. В настоящий момент Силяков находится под стражей в СИЗО №1.

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