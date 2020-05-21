В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают организованную преступную группу сотрудников инспекции Федеральной налоговой службы № 20 в Москве. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Юлия Иванова.

По версии следствия, заместитель начальника столичной ИФНС № 20, трое его подчиненных и неустановленные лица осуществляли мошеннические действия по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, по оперативным данным, начиная с 2015 года группа сотрудников инспекции №20 неоднократно без ведома покупателей квартир оформляла от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивала эти деньги себе. Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.

По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка СКР Владимира Васенина, сотрудники инспекции задержаны. По местам их работы и жительства проведены обыски. Обнаружены материалы, содержащие доказательства их преступной деятельности.

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