Россиянка выносила алмазы в нижнем белье с крупнейшего производства страны

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела главного специалиста компании «Алроса» Елены Канунниковой, которая с 2006 года выносила в нижнем белье алмазы со склада предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в преступную группу входили пять человек, двое из них полностью признали свою вину, заключили сделку со следствием и дали показания на сообщников. Как установило следствие, Канунникова приобрела у знакомого так называемые технические алмазы, используемые в производстве инструментов, и подменяла ими ювелирные камни, которые похищала со склада крупнейшего производителя страны. Ее сообщники отвечали за сбыт похищенных камней.

Сотрудники ФСБ задержали Канунникову 6 июня 2019 года с поличным, когда она в очередной раз несла алмазы в нижнем белье на 22 миллиона рублей.

В результате систематических хищений высококачественного алмазного сырья ущерб предприятию «Алроса» превысил 300 миллионов рублей.

В ходе обысков оперативники изъяли у подозреваемых 500 необработанных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов. Также были найдены наличными свыше двух миллионов долларов и 500 тысяч евро. Были обнаружены ювелирные изделия мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Канунникова и двое ее подельников не признают вину во вмененных им обвинениях: краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней.

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