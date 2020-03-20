Главу российского предприятия посадили за утонувших в алмазной шахте рабочих

В Якутии суд вынес приговор по уголовному делу о гибели в подземном руднике «Мир» восьми рабочих алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Исполняющий обязанности директора Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК) Александр Кисиличин и бывший исполняющий обязанности главного инженера этого же предприятия Александр Манн признаны виновными по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба»). Им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в алмазной шахте появились признаки прорыва воды в результате ухудшения горно-геологической ситуации, но руководители, знавшие об этом, не остановили работу и не вывели рабочих из опасной зоны. 4 августа 2017 года произошла авария, восемь человек утонули.

Третий фигурант дела — бывший начальник рудника «Мир» Алексей Бурксер в октябре 2019 года совершил самоубийство в якутском СИЗО. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.

Рудник «Мир» являлся ключевым алмазным месторождением России, обеспечивавшим десять процентов добычи «Алросы». Добывавшаяся там руда отличалась высоким содержанием крупных высококачественных алмазов. После аварии алмазная шахта была разрушена, работы там не ведутся. «Алроса» планирует восстановить алмазодобычу на «Мире» к 2028-2031 годам.

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